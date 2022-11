فیفا ورلڈکپ؛ برازیل نے نئی تاریخ رقم کردی

2002: 🆆🆆🆆

2006: 🆆🆆🆆

2010: 🆆🆆🅳

2014:🆆🅳🆆

2018: 🅳🆆🆆

2022: 🆆🆆

Brazil are the first side in World Cup history to go unbeaten in 17 consecutive group stage matches 🤯#BBCFootball #BBCWorldCup pic.twitter.com/nH5Qh9000U

— BBC Sport (@BBCSport) November 28, 2022