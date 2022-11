فیفا ورلڈکپ؛ امریکا نے ایران کو شکست دے کر ایونٹ سے باہر کر دیا

دوحہ: فیفا ورلڈ کپ امریکا نے ایران کو شکست دے کر راؤنڈ آف 16 میں جگہ بنا لی۔

الثمامہ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میگا ایونٹ کے 35 ویں میچ میں امریکا نے ایران کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے دی۔

امریکا کی جانب سے میچ کا واحد گول کرسچئن پولِسک نے 38 ویں منٹ میں کیا۔

USA are through to the knockouts! 🇺🇸@adidasfootball | #FIFAWorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 29, 2022