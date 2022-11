فیفا ورلڈ کپ؛ آسٹریلیا کی ڈنمارک کے خلاف فتح، ناک آؤٹ مرحلے میں رسائی

دوحہ: فیفا ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے ڈنمارک کو شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے میں رسائی حاصل کرلی۔

الجنوب اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ ڈی کے میچ میں آسٹریلیا نے ڈنمارک کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دی۔

آسٹریلیا کی جانب سے میتھیو لیکی نے 60 ویں منٹ میں گول اسکور کر کے ٹیم کو برتری دلائی جو میچ کے اختتام تک برقرار رہی۔

Australia are through to the Round of 16! 🇦🇺 #FIFAWorldCup | @adidasfootball

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 30, 2022