فیفا ورلڈ کپ؛ کیمرون نے برازیل کو 0-1 سے شکست دے دی

دوحہ: فیفا ورلڈ کپ میں کیمرون نے برازیل کو 0-1 سے شکست دے دی۔

لُوسیل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ جی کے میچ میں کیمرون نے برازیل کو 0 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے دی۔

کیمرون کی جانب سے ونسنٹ ابو بکر نے دوسرے ہاف کے اضافی وقت میں گول اسکور کر کے کیمرون کو برتری دلائی جو میچ کے آخر تک برقرار رہی۔

گول کا جشن منانے کے لیے شرٹ اتارنے پر ونسنٹ ابو بکر کو ریڈ کارڈ دِکھا کر گراؤنڈ سے باہر بھیج دیا گیا۔

