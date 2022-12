جوروٹ نے گیند چمکانے کا انوکھا طریقہ ڈھونڈ نکالا، ویڈیو وائرل

راولپنڈی: پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پنڈی ٹیسٹ میں انگلش کرکٹر جوروٹ نے لیچ کے سر سے گیند چمکادی، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

بالنگ کے دوران کپڑوں سے مسل کر بال چمکانے کے بجائے انگلش کرکٹر جوروٹ نے بال چمکانے کا نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا جس کو دیکھ کر کمنٹیٹر بھی ہنسی پر قابو نہ کر سکے۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ بال کو تھوک لگانے پر پابندی کے بعد پنڈی ٹیسٹ میں انگلش کرکٹر جو روٹ نے ساتھی کرکٹر لیچ کی کیپ اتاری اور ان کے سر سے گیند مسل دی۔

روٹ نے لیچ کے سر پر بال کم ہونے کی وجہ سے سر کے مختلف حصوں پر گیند لگائی اور بال چمکا کر آگے بڑھ گئے یہ منظر دیکھ کر ساتھی کھلاڑی بھی ہنس پڑے جبکہ لیچ حیرت میں پڑ گئے۔

“Absolutely ingenious!”

Root finds a unique way of shining the ball with the help of Leach #PAKvENG | #UKSePK pic.twitter.com/mYkmfI0lhK

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 3, 2022