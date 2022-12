ایلون مسک کا ڈیڑھ ارب سے زائد ٹوئٹر اکاؤنٹس ختم کرنے کا اعلان

کیلیفورنیا: ٹوئٹر کے سربراہ ایلون مسک نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر موجود غیر فعال اکاؤنٹس کو ختم کرنے کا اعلان کردیا۔

جمعے کے روز ایلون مسک کا ایک ٹوئٹر پیغام میں کہنا تھا کہ ٹوئٹر جلد ہی ڈیڑھ ارب اکاؤنٹس کی جگہ خالی کرنا شروع کرنے والا ہے۔

These are obvious account deletions with no tweets & no log in for years

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022