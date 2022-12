سوشل میڈیا پر سلمان خان اور پوجا ہیج کے درمیان گہرے تعلقات کی چرچے

ممبئی: سوشل میڈیا صارفین نے بالی ووڈ سُپر اسٹار سلمان خان اور اداکارہ پوجا ہیج کے درمیان گہرے تعلقات کا انکشاف کیا ہے۔

سوشل میڈیا صارفین اور سلمان خان کے مداحوں کا ماننا ہے کہ سلو میاں ان دنوں اپنی آنے والی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان میں کام کرنے والی اداکارہ پوجا ہیج کو ڈیٹ کر ر ہے ہیں اور ان کے ساتھ کافی وقت بھی گزارتے ہیں ۔

اس بات کا انکشاف بالی ووڈ انڈسٹری پر تجزیہ پیش کرنے والے ٹوئٹر صارف عمیر سندھو نے اپنی ٹوئٹ میں کیا۔

انہوں نے ٹوئٹ میں لکھا کہ ’تازہ خبر، بالی وڈ میں ایک نئی جوڑی کا اضافہ، سلمان خان پوجا ہیگڈے کو ڈیٹ کررہے ہیں’، سلمان کے پروڈکشن ہاؤس نے اداکارہ کو 2 فلموں میں بھی سائن کرلیا ہے‘۔

BREAKING NEWS : New Couple in Town !!! Mega Star #SalmanKhan fell in love with #PoojaHegde !! His production house also signed her for next 2 films !! They are spending time together now a days !! Confirmed by Salman Khan close sources. pic.twitter.com/2lkNIXH3IE

— Umair Sandhu (@UmairSandu) December 7, 2022