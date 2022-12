’دی لیجنڈ آف مولا جٹ‘ کو انڈیا میں ریلیز نہیں ہونے دیں گے، ہندو انتہا پسند

مہارشٹرا: بھارتی انتہا پسند جماعت کے رہنما امیہ کھوپکر نے دھمکی دی ہے کہ وہ پاکستان کی بلاک بسٹر فلم ’دی لیجنڈ آف مولا جٹ‘ کو بھارت میں ریلیز نہیں ہونے دیں گے۔

’دی لیجنڈ آف مولا جٹ‘ کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں 13 اکتوبر کو ریلیز کیا گیا اور صرف ایک ماہ کے دوران فلم نے دنیا بھر سے 200 کروڑ روپے کا بزنس کرکے ریکارڈ قائم کردیا تھا، یہ پنجابی زبان کی بھی سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم ثابت ہوئی۔

There are plans to release Pakistani actor Fawad Khan’s Pakistani film ‘ The Legend of Maula Jatt’ in India. It is most infuriating that an Indian company is leading this plan. Following Raj Saheb’s orders we will not let this film release anywhere in India.

