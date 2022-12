مراکش سے شکست کے بعد رونالڈو جذبات پر قابو نہ رکھ سکے

دوحہ: فیفا ورلڈکپ 2022 کے کوارٹر فائنل میں اپنی ٹیم پرتگال کی مراکش کے ہاتھوں شکست کے بعد معروف فٹبالر رونالڈو اشکبار ہوگئے۔

الثماما اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میگا ایونٹ کے تیسرے کوارٹر فائنل میں مراکش اور پرتگال کی ٹیمیں مدمقابل تھیں، سیمی فائنل تک رسائی کے لیے دونوں ٹیموں نے سر دھڑ کی بازی لگائی مگر مراکش کو اس میچ میں کامیابی حاصل ہوئی۔

رونالڈو اپنی ٹیم کو کامیابی دلوانے کے لیے دوسرے ہاف میں میدان میں اترے اور متعدد بار گول کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے۔

مزید پڑھیں: فیفا ورلڈ کپ؛ مراکش پرتگال کو اپ سیٹ شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا

مراکش نے پرتگال کو ایک صفرسے شکست دی تو رنالڈو میچ ختم ہوتے ہی روتے ہوئے اسٹیڈیم سے روانہ ہوئے۔

اسٹیڈیم میں موجود فوٹوگرافرز نے رونالڈو کے جذباتی ہونے کی تصاویر کیمرے میں محفوظ کر کے انہیں شیئر کیا تو سوشل میڈیا پر یہ دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہوگئیں۔

