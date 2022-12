مسجد سے مماثلت؛ انتہا پسند ہندوؤں کی فرمائش پر بھارتی ریلوے اسٹیشن کا رنگ تبدیل

بنگلور: بھارت میں مودی سرکار کی جانب سے مسلم ثقافت کی علامات، تاریخی مقامات و عمارتوں کی مسماری اور نام بدلنے کا سلسلہ جاری ہے۔

حال ہی میں بھارتی ریاست کرناٹکا میں کلبرگی ریلوے اسٹیشن پر سبز رنگ کو مسجد سے مماثلت قرار دیتے ہوئے ہندو انتہا پسندوں نے تبدیل کرنے کا مطالبہ کردیا، جس کے بعد انتظامیہ نے مجبور ہوکر سبز رنگ کو سفید سے تبدیل کردیا۔

#Hindu right wing groups demand #Kalaburgi railway station to be repainted. They allege it resembles that of a #mosque. The railway authorities had recently painted the walls green. Since the central structure is dome shaped. It resembles that of mosque they allege. #Karnataka pic.twitter.com/kd2CC4XkeY

— Imran Khan (@KeypadGuerilla) December 13, 2022