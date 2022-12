ہنری کیول نے مشہورِ زمانہ سُپرمین سیریز کو الوداع کہہ دیا

نیویارک: سُپرمین سیریز میں سالوں مرکزی کردار ادا کرنے والے سپرمین اسٹار ہنری کیول نے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ سپرمین فلموں میں سپر ہیرو کے طور پر واپس نہیں آئیں گے۔

ہالی ووڈ اداکار نے اپنے آفیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اس بات کا باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ وہ سُپر مین سیریز کو الواع کہہ رہے ہیں۔

مین آف اسٹیل اداکار نے اپنے پیغام میں لکھا کہ ’میری ابھی ابھی جیمز گن اور پیٹر سیفران سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ افسوسناک خبر ہے کہ میں اب سپرمین کے طور پر واپس نہیں آؤں گا۔ اسٹوڈیو کی طرف سے اکتوبر میں میری واپسی کا اعلان کرنے کے بعد یہ خبر آسان نہیں ہے، مگر یہی زندگی ہے‘۔

ہنری کیول نے سپرمین سیریز کے تخلیق کار جیمز گن اور پیٹر کے مستقبل کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے سالوں تک انہیں محبت دینے والے اپنے مداحوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔

یاد رہے کہ رواں سال اکتوبر میں ہنری کیول نے ایک انسٹاگرام ویڈیو میں تصدیق کی تھی کہ وہ سپرمین کے طور پر واپس اسکرین پر جلوہ گر ہوں گے۔

یہ اعلان بلیک ایڈم کے درمیانی کریڈٹ سین میں سپرمین کے مختصر کردار کے بعد سامنے آیا تھا تاہم اب انہوں نے اس مشہورِ زمانہ سیریز کو الودارع کہہ دیا ہے۔

