شاہ رخ خان اور انگلش فٹبالر وین رونی کی دلچسپ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل

قطر: بالی ووڈ کنگ شاہ رُخ خان کی انگلش فٹبالر وین رونی سے اپنا ’سگنیچر پوز ‘ کروانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔

جہاں دنیا بھر سے لاکھوں تعداد میں شائقین اور شوبز شخصیات فٹبال ورلڈ کپ دیکھنے کیلئے قطرپہنچے وہیں شاہ رُخ خان بھی ان دنوں اپنی نئی فلم ’پٹھان ‘ کی پروموشن کیلئے قطر میں موجودہیں۔

حال ہی میں کنگ خان ایک شو میں شریک ہوئےجہاں ان کے ساتھ انگلش فٹبالر وین رونی بھی بطورِ مہمان شریک تھے۔ وین رونی نے شاہ رُخ خان سے دلچسپ انداز میں سوال کیا کہ آخر پٹھان ہے کون کیا یہ کوئی فٹبالر ہے؟

باثان مسيطر على شاروخان اوي❤️ @iamsrk We Love you Sir 💞 pic.twitter.com/XaDD4b3Ct5

اس سوال پر پہلے شاہ رخ خان مسکرائے اور کہا ’میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ آپ (رونی) یہاں ہیں۔ میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں گا کہ پٹھان کون ہے‘۔

شاہ رخ خان نے اپنی بات کو جاری کرتے ہوئے کہا کہ ’جب آپ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں اور آپ کو مسئلے کا حل نہیں مل رہا ہوتا اس وقت آخری لمحے میں جس شخص کو آپ پکارتے ہیں اسے پٹھان کہتے ہیں‘۔



اداکار نے سابق انگلش فٹ بالر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ’میرے لیے اگر کوئی بھی فٹ بالر پٹھان ہوسکتا تو وہ ہمیشہ آپ ہوتے‘۔

بعدازاں شاہ رخ نے وین رونی کو اپنا سگنیچر پوز کرکے دکھایا اور انہیں سکھایا جسے انگلش فٹبالر نے بھی بخوبی نقل کیا۔

The legends doing the signature pose.#Pathaan #FIFAFinalWithPathaan pic.twitter.com/CfyzGXwFAt

— Team Shah Rukh Khan Fan Club (@teamsrkfc) December 18, 2022