اداکار فیروز خان اور شنیرا اکرم کے درمیان نوک جھونک کا اختتام

کراچی: سماجی کارکن شنیرا اکرم اور اداکار فیروز خان کے درمیان طویل بحث و مباحثہ اختتام کو پہنچ گیا۔

فیروز خان کی اگنور والی ٹویٹ پر شنیرا اکرم نے لکھا کہ ’آپ بھلے مجھے نظر انداز کردیں لیکن یہ بات نظر انداز ہرگز نہ کریں کہ آپ کا ایک عمل لاکھوں لوگوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ روڈ سیفٹی کے لیے آواز بلند کریں اور ہزاروں بچوں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں، پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں اس کے خلاف نہیں۔

جواب میں اداکار فیروز خان بھی سماجی کارکن سے متفق نظر آئے تاہم انہیں نے اپنی غلطی تو تسلیم نہ کی لیکن روڈ سیفٹی کے لیے عزم کا اظہار کیا۔

اداکار نے لکھا کہ آپ کے الفاظ اب مجھے بہتر لگ رہے ہیں، میں روڈ سیفٹی اور اس حوالے سے فلاح و بہبود کو فروغ دینے کے لیے کام کرنا پسند کروں گا۔

– your text sounds much better to me now I would love to promote safety and welfare anytime anywhere.But taking a direct shot for not knowing anything?I wouldnt wanna risk or anyone out there their own child like that is stupid to begin with.

A father has to go through a lot here https://t.co/zfpdLu7scV pic.twitter.com/WUNvNa65yP

— Feroze Khan (@ferozekhaan) December 18, 2022