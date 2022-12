انگلینڈ سے شکست؛ ’’بابراعظم ہی کپتان رہے گا، کچھ اور سوچنا بھی منع ہے‘‘! شاہین

Babar Azam hamari or Pakistan ki Shan, jaan or pehchan hai. Wo Hamara kaptaan hai or rahe ga. Kuch or #sochnabhimanah hai.

Please support this team. Yahi team hame jitaye gi bhi. Kahani abhi Khatam nahi howi. #Respect pic.twitter.com/WyjW98pJuA

— Shaheen Shah Afridi (@iShaheenAfridi) December 20, 2022