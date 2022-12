لیجنڈری فٹبالر پیلے کو دنیا بھر کی شوبز شخصیات کا خراج عقیدت

ممبئی\ کراچی: برازیل کے سپر اسٹار فٹبالر پیلے کی موت پر دنیا بھر کی شوبز شخصیات نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

ہالی وڈ اداکار وِل اسمتھ نے انسٹاگرام پر پیلے کے ساتھ اپنی ایک تصویر شیئر کی اور اس کے کیپشن میں پیلے کی تاریخ ساز کامیابیوں کے متعلق لکھا کہ وہ یہ کامیابی حاصل کرنے والے سب سے عظیم کھلاڑی تھے۔

بھارتی اداکار ابھیشیک بچن نے پیلے کو ایک جادوگر قرار دیتے ہوئے ان کی موت پر پسماندگان کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا اور اپنی پوسٹ میں لکھاکہ پیلے وہ کھلاڑی تھے جس نے مجھے فٹبال کا ایک سچا مداح بنایا۔

یہ بھی پڑھیں: سابق برازیلین اسٹار فٹ بالر پیلے انتقال کرگئے

بالی وڈ اداکار اجے دیو گن نے بھی پیلے کی موت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ میں فٹبال لیجنڈ پیلے کی موت کے رنج میں پوری دنیا کے ساتھ شریک ہوں۔

I join the rest of the world in grieving for the Football Legend Pele. He was synonymous with the sport that the world continues to be enamoured with. May the Legend’s soul find eternal peace. Wherever football is played, your mention will always come pic.twitter.com/HLckioVuVY

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) December 30, 2022