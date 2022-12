اروشی روتیلا کا نام لئے بغیر رشبھ پنت کیلئے نیک تمناؤں کا اظہار

ممبئی: بھارتی اداکارہ و ماڈل اروشی روتیلا نے کار حادثے کا شکار ہونے والی کرکٹر رشبھ پنت کیلئے نیک تمناؤں کا اظہار کر دیا۔

انسٹاگرام پر اپنی تصویر کے ساتھ خفیہ انداز میں رشبھ کیلئے پیغام لکھنے کے بعد اروشی نے ٹوئٹر پر بھی کھلاڑی کی صحتیابی کیلئے ٹوئٹ کر دیا۔

اروشی نے کسی کا نام لئے یا رشبھ کو ٹیگ کئے بغیر لکھا کہ ’میں آپ کی اور آپ کے خاندان کی خیریت کے لیے دعا گو ہوں‘۔

I pray for you & your family’s wellbeing.

— URVASHI RAUTELA🇮🇳 (@UrvashiRautela) December 30, 2022