شاہ رُخ خان کی فلم پٹھان کا گانا ’بےشرم رنگ‘ سجاد علی کے گانے کا چربہ نکلا

کراچی: بالی ووڈ کنگ شاہ رُخ خان اور دیپیکا پڈوکون کی نئی فلم ’پٹھان‘ کا گانا پاکستانی گلوکار سجاد علی کے گانے کا چربہ نکلا۔

پاکستانی گانے اور دھن چرانے کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بھارت نے ایک مرتبہ پھر اپنی آنے والی نئی فلم پٹھان میں پاکستانی گلوکار سجاد علی کے 26 سال پرانے گانے کی دھن شامل کر لی۔

سجاد علی نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پیغام میں بتایا کہ وہ یوٹیوب پر نئے گانے سُن رہے تھے کہ ان کو بھارت کا ایک نیا گانا سُن کر اپنا 25 سے 26 سال پرانا گانا یاد آگیا۔

After listening to a new movie’s song, It reminded me of my song I released 26 years ago, Ab Ke Hum Bichare. Enjoy!! pic.twitter.com/X86Jw34R8k

— Sajjad Ali (@sajjad_official) December 26, 2022