فلم ’پٹھان‘ کے گانے پر تنقید، بھارتی فلم ڈائریکٹر کو قتل کی دھمکیاں

ممبئی: فلم ’پٹھان‘ کے گانے ’بے شرم رنگ‘ پر تنقید کے باعث بھارتی فلم ڈائریکٹر کو شاہ رخ خان کے مداحوں کی طرف سے قتل کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔

بھارتی کی متنازعہ پروپیگنڈا فلم ’کشمیر فائلز‘ کے ہدایت کار ویویک اگنی ہوتری نے گانے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ پہلے انسٹاگرام کی ریلز بالی وڈ گانوں کی بری کاپیاں تھیں لیکن اب بالی وڈ کے گانے انسٹاگرام ریلز کی بری کاپیاں نظر آتی ہیں۔

Badshah was right.

There is negativity on social media. (But we are positive). pic.twitter.com/1tU6cTGsnx

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) December 31, 2022