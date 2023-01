ابتدا میں ہم حاوی رہے لیکن بعد میں پاکستانی بولرز نے پریشان کردیا، ڈیوون کانوے

کراچی: دوسرے ٹیسٹ میں سنچری بنانے والے نیوزی لینڈ کے بیٹر ڈیوون کانوے نے کہا ہے کہ پہلے دن ابتدا میں ہم حاوی رہے لیکن بعد میں پاکستانی بولرز نے عمدہ کارکردگی دکھا کر ہمیں بہت پریشان کیا۔

پہلے دن کے اختتام کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ٹیموں کے لیے برابر کے مواقع رہے۔ تاہم دوسرے روز صورتحال بہت مختلف ہوگی۔ صبح گھاس والی پچ پر باونس سے فاسٹ بولرز کو مدد مل رہی تھی۔ رفتہ رفتہ سلو ہوجانے والی وکٹ سے اسپنرز نے فائدہ اٹھایا۔

ان کا کہنا تھا کہ پہلی وکٹ کی اچھی پارٹنر نے ہمیں فائدہ دیا لیکن بعد میں پاکستان بولرز نے بھرپور انداز میں بولنگ کی۔ نسیم شاہ نے چائے کے وقفہ کے بعد عمدہ بولنگ کی اور وکٹ کے دونوں جانب سوئنگ کرتے ہوئے ہمیں قدرے پریشان کیا۔

کیوی بیٹر نے کہا کہ ان کی خوش قسمتی رہی، انہوں نے اپنے گیم پلان پر عمل کیا اور موقع کی مناسبت سے اسٹروکس کھیلے۔ ہماری ٹیم میں کافی تجربہ کار کھلاڑی موجود ہیں جن سے رہنمائی بھی ملتی ہے۔

First-day centurion Devon Conway enters his name on the honours board in Karachi 🏏#PAKvNZ | #TayyariKiwiHai pic.twitter.com/X4EJFP9wa6

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) January 2, 2023