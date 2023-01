 فیس بک چیٹ میں بڑی تبدیلی متوقع

کیلیفورنیا: سوشل میڈیا کی دنیا میں فیس بک ایپ نے جس طرح سب کو اپنی لپیٹ میں لیا ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔اپنی نوعیت کی پہلی ایپ آج بھی بڑے پیمانے پر استعمال کی جاتی ہے۔

فیس بک ایپ سب سے پہلی ایپلی کیشن تھی جس کے اندر پیغام رسانی کا فیچر موجود تھا۔ تاہم، 2014 میں فیس بک کی جانب سے ایپ سے جڑا یہ فیچر ختم کیا گیا اور مسینجر کی ایک علیحدہ ایپ متعارف کرائی گئی۔

ٹیکنالوجی ایکسپرٹ میٹ نیوارا نے جیف ہِگنز کی جانب سے شیئر کیے جانے والے اسکرین شاٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے تبصرہ لکھاکہ 2014 میں ختم کردیا جانے والا چیٹ فیچر فیس بک اپنی ایپ میں واپس لارہا ہے۔

Facebook is bringing Messenger chat features back in-app

In 2014, Facebook turned off in-app chat features and launched Messenger as a separate app.

But in-app chat features are coming back.

This is what it looks like: https://t.co/IyJS4bWggm pic.twitter.com/aJ5dLheXKS

— Matt Navarra (@MattNavarra) December 30, 2022