عمیر جسوال نے شعیب اختر کی بائیوپک سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا

کراچی: پاکستان کے مشہور گلوکار اور فاسٹ باؤلر شعیب اختر کی بائیوپک سے اداکاری کی دنیا میں قدم رکھنے کا اعلان کرنے والے عمیر جسوال نے فلم کرنے سے انکار کر دیا۔

عمیر جسوال نے اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان کے سابق فاسٹ باؤلر شعیب اختر کے کی زندگی پر والی بائیوپک ’رالپنڈی ایکپسریس‘ کا حصہ نہیں بنیں گے۔

عمیر نے اپنے ٹوئٹ میں روالپنڈی ایکسپریس چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے لکھا کہ ’تخلیقی اور ذاتی وجوہات کی بنا پر میں نے شعیب اختر کی بائیوپک پروجیکٹ راولپنڈی ایکسپریس سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا ہے، میں اب اس پروجیکٹ سے متعلق کسی میڈیا یا خبر سے وابستہ نہیں رہوں گا‘۔

Due to creative and personal reasons I have decided to step away from the Shoaib Akhtar biopic project RAWALPINDI EXPRESS. I will no longer be associated with any media or news related to this project.

Wishing everyone involved all the best. pic.twitter.com/JT2ZwEQYPE

— Umair Jaswal (@umairjaswal) January 4, 2023