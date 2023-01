مہوش حیات کی انسٹاگرام پر جاری کی گئی ویڈیو پر صارفین کی تنقید

لاہور: پاکستانی اداکارہ مہوش حیات کو انسٹاگرام پر جاری کی گئی ایک ویڈیو پر عوام کی طرف سے تنقید کا سامنا ہے۔

تمغہ امتیاز کی حامل باصلاحیت اداکار نے انسٹاگرام پر ایک ریل اپلوڈ کی ہے جس کے کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ وہ پیزا لینے جارہی ہیں۔

مہوش حیات نے اس مختصر وڈیو میں ایک بولڈ لباس پہنا ہوا ہے جو ان کے مداحوں کو پسند نہیں آیا۔

متعدد صارفین نے ان کو لکھا کہ اگرچہ وہ بہت خوبصورت ہیں لیکن ان کو مکمل اور مہذب لباس پہننا چاہئے۔

بعض صارفین نے شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے اداکارہ کو آڑے ہاتھوں لئے اور ان کی شخصیت پر سخت تبصرے دیئے۔

Sasti shohrat haasil karne k liye kuch logue insaaniat k darjay se bhi girjatay hain . Hope you’re enjoying your two mins of fame. Just because I am an actress doesn’t mean my name can be dragged through the mud.

Shame on you for spreading baseless allegations and 1/2

— Mehwish Hayat TI (@MehwishHayat) January 2, 2023