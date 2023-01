سرفراز احمد کو شاندار کارکردگی پر کھلاڑی ’کپتان‘ کہنے لگے

کراچی: قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر اور بلے باز سرفراز احمد کی دوسرے ٹیسٹ میچ میں ذمہ دارانہ بیٹنگ اور شاندار کارکردگی پر ساتھی کھلاڑی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے اور انہیں کپتان کہہ کر مخاطب کرنے لگے۔

وکٹ کیپر سرفراز احمد نے نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے آخر روز ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 118 رنز کی اننگز کھیلی اور پاکستان کو شکست سے بچا کر میچ کو ڈرا کراویا۔

سرفراز احمد کی بیٹنگ پر جہاں اُن کے مداحوں نے تعریف کی وہیں ساتھی کھلاڑی شاداب خان، محمد عامر، عماد وسیم، حسین علی سمیت دیگر نے تعریفی ٹویٹ کیے اور سرفراز کو کپتان کہہ کر مخاطب کیا۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر سابق فاسٹ بولر محمد عامر نے سرفراز کو بابو کہتے ہوئے مخاطب کیا اور انہیں حقیقی چیمپئن قرار دیتے ہوئے دعا دی کہ اللہ تمھیں نظر بد سے بچائے۔

عماد وسیم نے بھی سرفراز کی شاندار بیٹنگ کر مختصر ٹویٹ کیا اور اُن کا نام لکھ کر ہیش ٹیگ ’یہ میرا ٹویٹ ہے‘ استعمال کیا۔

علاوہ ازیں شاداب خان، حسن علی نے سرفراز کو ’کپتان‘ کہہ کر مخاطب کیا۔ شاداب خان نے لکھا کہ ’یہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا مگر ٹیسٹ میچ بہت شاندار تھا، نیوزی لینڈ نے اچھا لکھا مگر پاکستان نے بھی بھرپور انداز سے دفاع کیا، میں یہ بات بتا نہیں سکتا کہ سیفی بھائی نے ہماری نسل کے لیے کیا کچھ نہیں کیا‘۔

It is a draw but a great Test. Well played NZ and great fight Pakistan. Can’t explain how much Saifi bhai means to our generation. We all learnt leadership and team spirit and fighting spirit from him. May you get the best in life our kaptaan @SarfarazA_54. pic.twitter.com/BM13iUmEAE — Shadab Khan (@76Shadabkhan) January 6, 2023