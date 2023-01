جینیوا میں مریم نواز کے گلے کا تین گھنٹے طویل کامیاب آپریشن

لاہور: مسلم لیگ (ن) نائب صدر مریم نواز کا جینیوا میں گلے کا تین گھنٹے طویل آپریشن کامیاب ہوگیا۔

نوازشریف کے معالج ڈاکٹر عدنان سے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر مریم نواز کی سرجری کے حوالے سے تازہ ترین صورت حال جاری کی اور بتایا کہ مریم نوازشریف کی تین گھنٹے کی طویل سرجری کامیاب ہوئی ہے۔

ڈاکٹر عدنان نے لکھا کہ مریم نواز بحالی کی طرف گامزن اوردعائیں کرنے والوں کا شکریہ ادا کر رہی ہیں۔

#MaryamNawaz @MaryamNSharif underwent a 03 hour long successful surgery and is recovering well.

Alhamdulillah …

She’s thanking everyone for their prayers.

Allah SWT Kareem 🙏🏻

— DR. ADNAN KHAN (@Dr_Khan) January 6, 2023