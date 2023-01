شاہد آفریدی کے گھر پاکستان کرکٹ ٹیم کی پُرتکلف دعوت

کراچی: عبوری چیف سلیکٹر شاہد خان آفریدی کی جانب سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو عشائیہ دیا گیا۔

شاہد آفریدی کی رہائش گاہ پر دعوت طعام میں قومی کرکٹرز نے شرکت کی۔عشائیہ کے شرکاء کی مختلف انواع کے کھانوں سے تواضع کی گئی۔ قومی ٹیم کے کھلاڑیوں نےتقریب کو شاندار قرار دیا۔

An evening spent at Shahid Afridi’s house with the team getting a chance to meet legendary squash player Jahangir Khan #PAKvNZ | #TayyariKiwiHai pic.twitter.com/Z6BuoZRIJ9

