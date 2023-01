تعلیمی اداروں میں تعطیلات بڑھانے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، وزیرتعلیم

لاہور: وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے کہا ہے کہ کل سے اسکول کھل جائیں گے مزید تعطیلات کی خبریں غلط ہیں۔

ان خیالات کا اظہار وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے اپنے ٹوئٹ میں کیا، انہوں نے کہا کہ کل سے اسکولوں میں خوش آمدید، یہی سچ ہے۔

مراد راس نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ مزید چھٹیوں کے حوالے سے غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، چھٹیوں کے بعد کل سے دوبارہ اسکول کھل رہے ہیں۔

Schools are open tomorrow. All the rest are FAKE NEWS. Believe this. Welcome back.

— Murad Raas (@DrMuradPTI) January 8, 2023