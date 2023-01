آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات

ریاض: آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات، فوجی اور دفاعی تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔

#PICTURES: Crown Prince Mohammed bin Salman receives the Chief of Army Staff of #Pakistan Lt. Gen. Asim Munir in #AlUla pic.twitter.com/lC0V7LCAYz

— Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) January 9, 2023