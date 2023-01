امیتابھ بچن نے ٹویٹر پر ’خوفناک غلطی‘  کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگ لی

ممبئی: بالی ووڈ کے لیجنڈری اداکار امیتابھ بچن نے ٹویٹر پر اپنی ایک ’خوفناک غلطی‘ کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگی ہے جس پر انہیں مداحوں کی جانب سے ٹرول کا سامنا کرنا پڑا۔

امیتابھ بچن ہمیشہ اپنی ٹویٹوں کے ساتھ ٹویٹ نمبر بھی لکھتے ہیں اور شاید عام لوگوں کیلئے یہ بات اتنی اہم نہ ہو لیکن بگ بی ان نمبروں پر نہایت سنجیدہ ہیں۔

T 4515 – A HORRIBLE ERROR !

all my T numbers have gone wrong right from the last right one T 4514 ..( this is correct ) .. everything after is wrong ..

T 5424,5425,5426,4527, 5428, 5429, 5430 .. all wrong ..

they should be

T4515,4516,4517,4518,4519 4520,4521

APOLGIES !! 🙏

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 7, 2023