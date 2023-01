گولڈن گلوب ایوارڈز: دی فیبل مینز بہترین فلم ہاؤس آف دی ڈریگن بہترین سیریز قرار

کیلیفورنیا: ہالی ووڈ کے مشہور ایوارڈز ’ گولڈن گلوب‘ میں دی فیبل مینز کو بہترین فلم اور ہاؤس آف دی ڈریگن کو بہترین ٹی وی سیریز کے ایوارڈ سے نواز دیا گیا۔

کیلیفورنیا میں گزشتہ شب ’80ویں گولڈن گلوب ایوارڈ’ کی رنگارنگ تقریب کا میلا سجا جہاں دنیا کے مختلف ممالک کی شوبز انڈسٹریز سے ہدایتکاروں، گلوکاروں اور اداکاروں نے شرکت کی۔

گولڈن گلوب ایوارڈ ز 2023 میں ہالی ووڈ فلم ’دی فیبل مینز‘کو بہترین فلم جبکہ ’ہاؤس آف دی ڈریگن‘ کو بہترین ٹیلی ویژن سیریز قرار دے کر ایوارڈز سے نوازا گیا۔

A look at this year’s Golden Globe WINNER for Best Picture – Drama, @thefabelmans! What a FANTASTIC film 🎥✨ #GoldenGlobes pic.twitter.com/HAnoMQULT9

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 11, 2023