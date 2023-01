کمرشل بینکوں کے زرمبادلہ تک حکومتی رسائی کی باتیں بے بنیاد ہیں، وزیر خزانہ

اسلام آباد: وفاقی وزیرخزانہ و ریونیو اسحاق ڈارنے کمرشل بینکوں میں موجود زرمبادلہ تک حکومتی رسائی کے بے بنیاد اورمذموم پروپیگنڈے کوسختی سے مستردکرتے ہوئے کہا ہے کہ ماضی میں ملک کوتباہ کرنے والے عناصرمذموم مقاصد کیلئے اس طرح کی بے بنیاد باتیں کرتے رہے ہیں۔

سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ٹوئٹر پر جاری اپنے بیان میں وزیرخزانہ نے کہاکہ اسٹیٹ بینک اورکمرشل بینکوں کے پاس موجود زرمبادلہ ہمیشہ زرمبادلہ کے ذخائرکا حصہ ہوتے ہیں مگر ان ذخائر تک حکومتی رسائی یا تحویل کی باتیں بے بنیاد ہیں، میں نے حال ہی میں اسی اصول کے تحت زرمبادلہ کے اعداد و شمارکا حوالہ دیا تھا۔

as if Govt was considering an access to foreign exchange held with Commercial Banks which indeed is the property of the citizens. It is categorically denied and clarified that there is no such move under consideration of the Govt. Therefore said misconstrued, misinterpreted and

— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) January 11, 2023