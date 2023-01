شاہ رخ خان کی ’پٹھان‘ امریکی اور پاکستانی فلموں کا گھٹیا ورژن قرار

ممبئی: فلمی مداحوں نے کنگ خان کی فلم ’پٹھان‘ کو ہالی وڈ اور پاکستانی فلموں کا گھٹیا ورژن قرار دیا ہے۔

’پٹھان‘ کا ٹریلر سوشل میڈیا صارفین کو پسند نہیں آیا، غیر معیاری وی ایف ایکس اور مضحکہ خیز مکالموں پر شدید تنقید جاری ہے۔

شاہ رخ خان کی ایکشن تھرلر کو 25 جنوری کو ریلیز کیا جائے گا جس میں دیپیکا پڈوکون اور جان ابراہام بھی مرکزی کردار میں نظر آئیں گے۔

Black Widow meets James Bond meets Winter Soldier. Even the opening action sequence is copied directly from Captain America: The Winter Soldier which was released in 2014.

Good lord, the trailer for Pathaan is so bad. 😂

اس سے قبل ’پٹھان‘ کے پہلے گیت ’بے شرم رنگ‘ کو گھٹیا کوریو گرافی اور برہنہ شاٹس پر انتہا پسندوں کی طرف سے شدید ٹرول کا سامنا تھا۔ فلمی مداحوں کو چار برس بعد کنگ خان کی واپسی پر بڑی توقعات تھیں اور وہ ایک بہترین فلم دیکھنا چاہتے تھے لیکن ’پٹھان‘ کے ٹریلر نے ان کو سخت مایوس کیا ہے۔

War copy karne se prk wont get his first hit in a decade! Ab bas spy universe and #SalmanKhan cameo as tiger with deepika skin show controversy is the only hope… poor trailer n pathetic vfx, srk looks unintentionally comical in this poor #PathaanTrailer https://t.co/Qo8uGBdQjX

سوشل میڈیا صارفین نے اپنا احتجاج درج کراتے ہوئے ’پٹھان‘ کے مناظر کو ہالی وڈ کی مشہور فلموں ’فاسٹ اینڈ فیوریئس‘، ’کیپٹن امریکا‘ اور ’مشن امپاسیبل‘ کی کاپی قرار دیا ہے۔

Saw the film trailer and I can tell this movie has copied fight scenes from Mission Impossible, Captain America Winter Soldier,etc. Also, the bad guy is a total ripoff from Fast and the Furious.

Basically, #Pathaan is a very poor version of Indian Mission Impossible.

— Balaji Laxman Subramanian Iyer 🇮🇳 (@LaxmanShriram78) January 10, 2023