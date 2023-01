کراچی: نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ڈیوڈ وائٹ نے کہا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بتدریج بحالی خوش آئند ہے۔ سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کے سبب غیر ملکی کرکٹ ٹیموں کو پاکستان آنے میں کسی قسم کی عار محسوس نہیں کرنی چاہیئے۔

پی سی بی کے جاری کردہ ویڈیو پیغام میں ڈیوڈ وائٹ نےدورہ پاکستان کے حوالےسے تاثرات اور نیوزی لینڈ کے کھلاڑیوں کی کی آرا سے متعلق اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم دورہ پاکستان میں شاندار سیکیورٹی کا اہتمام کرنے اور بھرپور انداز میں مہمان داری کرنے پر شکر گزار ہیں۔پاکستان میں ہمیں سیکیورٹی کے تسلی بخش انتظامات دیکھنے کو ملے ہیں۔پاکستان کا دورہ ہمارے لئے شاندار تجربہ ہے، ہمیں انگلینڈ جیسی شاندار سیکورٹی فراہم کی گئی۔

New Zealand Cricket chief executive David White reflects on the tour of Pakistan and looks ahead to more bilateral cricket in the future.@BLACKCAPS #PAKvNZ pic.twitter.com/l1ce5Nps6K

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) January 12, 2023