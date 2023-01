جمائما نے پاکستانی سیلاب متاثرین کیلیے 4 کروڑ روپے کی امداد جمع کرلی

لندن: عمران خان کی سابقہ اہلیہ اور فلم پروڈیوسر جمائما خان کے فنڈریزنگ ڈنر میں پاکستانی سیلاب متاثرین کیلئے ایک لاکھ پچاس ہزار پونڈ (چار کروڑ اٹھارہ لاکھ پاکستانی روپے) جمع ہوئے ہیں۔

فنڈریزنگ ایونٹ کو یونیسیف پاکستان فلڈز اپیل اور پاکستان انوائرنمنٹ ٹرسٹ کے مشترکہ تعاون سے منعقد کیا گیا۔

Last night £150K + was pledged so far for Pakistan flood relief – short and long-term- via @unicef_uk & @PakEnvironment_ thanks to some v generous people. Thanks to ⁦ @SadiqKhan ⁩ ⁦ @MayorofLondon ⁩ ⁦ @Benaresofficial ⁩ for your support. https://t.co/8MP5SLqvFn

جمائما خان نے ایونٹ میں شریک ہونے والے تمام افراد کا سیلاب متاثرین کیلئے ان کی امداد پر شکریہ بھی ادا کیا۔

انہوں نے میئر لندن صادق خان کا خصوصی شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس ایونٹ کو سپورٹ کیا اور اس میں شرکت کی۔

Fantastic evening raising vital funds for the Pakistan Floods Appeal, @UNICEF and @PakEnvironment_ . Thanks to @Jemima_Khan @BenGoldsmith , the cast and crew of What’s Love Got To Do With It? and @Benaresofficial . pic.twitter.com/8t43byQ70F

صادق خان نے اپنی ٹویٹ میں جمائمہ خان اور ان کے شوہر بین گولڈ اسمتھ کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کی اور فنڈریزنگ کی تقریب کو بہترین قرار دیا۔

Thank you to @fbhutto for helping with last night’s fundraising event for Pakistan’s flood victims.

The news channels may have moved on but millions of Pakistanis are still in desperate need of support.

To donate here is the Justgiving page:

https://t.co/vQBGU5VZC9

💚🇵🇰 pic.twitter.com/fVptq2JNt8

— Jemima Goldsmith (@Jemima_Khan) January 11, 2023