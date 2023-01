اسمبلی تحلیل کی سمری موصول ہوگئی ہے، گورنر پنجاب

لاہور: گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے وزیراعلیٰ پنجاب کی جانب سے اسمبلی تحلیل کی سمری موصول ہونے کی تصدیق کردی۔

گورنر بلیغ الرحمان نے سماجی رابطے کی سائٹ پر پرویز الہیٰ کی جانب سے بھیجی جانے والی سمری کی تصویر شیئر کی جس پر 12 جنوری 2023 کی تاریخ درج ہے۔

اس سمری میں چوہدری پرویز الہیٰ نے لکھا کہ وہ بطور وزیراعلیٰ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کی سفارش کرتے ہیں۔

نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ ’سمری کے حوالے سے جوبھی فیصلہ کروں گا وہ بھاری دل سےکروں گا، پنجاب اسمبلی عوامی نمائندؤں کا ہاؤس ہے اور اس ہاؤس کی تحلیل کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعلیٰ کی سفارش پر عمل نہ کرنا میرے لیے ناخوشگوار ہوگا۔ مزید پڑھیں: پرویز الہیٰ نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کردیے دوسری جانب گورنر پنجاب کے ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری نے لکھا کہ ’گورنر صاحب برائے مہربانی آئین پر عمل کرتے ہوئے جتنی جلدی ممکن ہوئی اسمبلی تحلیل کریں تاکہ ہم انتخابی مرحلے میں داخل ہوسکیں‘۔

Governor sb please act on the Constitution and Dissolve Assembly As soon as possible so we can move into election phase.. grateful https://t.co/AzH4wBHlV6

