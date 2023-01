برآمدی صنعت کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے، وزیرخزانہ

اسلام آباد: وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ برآمدی صنعت کی ترقی ہماری حکومت کی سب سے بڑی ترجیح ہے۔

Export Industry is one of Highest Priority of our Govt. Five (previously) Zero Rated Export Oriented Sectors & all other Exporters will be given complete facilitation for import of Raw Material, Parts and Accessories to meet their Export requirements . #Pakistan_Exports_First

