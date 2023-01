سُپر اسٹار شاہ رخ خان کی خریدی گئی سب سے مہنگی چیزکونسی ہے؟

ممبئی: دنیا بھر میں موجود لاکھوں مداحوں کے دلوں پر راج کرنے والے بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رُخ خان کو دنیا کا چوتھا امیر ترین اداکار قرار دیا گیا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ورلڈ آف سٹیٹسٹکس کی جانب سے جاری کردہ دنیا کے 8 امیر ترین اداکاروں کی فہرست میں شاہ رخ خان چوتھے نمبر پر ہیں اس فہرست کے مطابق شاہ رُخ خان کی اثاثوں کی مجموعی مالیت 770 ملین ڈالرز ہے۔

تاہم شاہ رُخ خان نے اب تک کونسی سب سے مہنگی چیز خریدی ہے اداکار نے اس راز سے بھی پردہ اُٹھایا ہے۔ ماضی میں بھارتی میڈیا کو دیئے ایک انٹرویو میں شاہ رُخ خان نے انکشاف کیا تھا کہ انہوں نے اب تک جو سب سے مہنگی چیز خریدی ہے وہ ان کا گھر ’منت‘ ہے۔

It’s so lovely to live in front of the sea…..the sea of love that spreads all around me on my birthday….thank u. Grateful for making me feel so special….& happy. pic.twitter.com/cUjOdqptNu

اداکار نے بتایا کہ ان کا تعلق دہلی سے ہے جہاں بڑی بڑی کوٹھیوں یا بنگلوں میں رہنے کا رواج ہے تاہم وہ اپنی اہلیہ گوری خان کے ساتھ ممبئی میں ایک فلیٹ میں رہ رہے تھے کیونکہ ممبئی میں فلیٹس میں رہنے کا رواج عام ہے۔

شاہ رُخ خان کی ساس نے کئی بار کہا کہ وہ ایک چھوٹے فلیٹ میں رہ رہے ہیں جس کے بعد سن 2001 میں جب شاہ رُخ خان نے ممبئی کی اس سب سے بڑی کوٹھی کو دیکھا تو انہیں دہلی کی کسی کوٹھی جیسا گمان ہوا اور انہوں نے فوری اس گھر کو خرید لیا جو کہ بےحد مہنگا اور بڑا ہے۔

شاہ رخ خان ہر سال اپنی سالگرہ اور عید کے موقع پر اپنے گھر ’منت‘ کی بالکونی سے اپنے مداحوں سے ملاقات کرتے ہیں جس کے باہر لاکھوں کی تعداد میں مداحوں کا ہجوم جمع ہوتا ہے اس خوبصورت کوٹھی کی قیمت تقریباََ 200 کروڑ بھارتی روپے ہے۔

The sea of love as I see it. Thank u all for being there and making this day ever so special. Gratitude…and only Love to you all. pic.twitter.com/IHbt4oOfYc

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) November 3, 2022