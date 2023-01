شاہ رخ کی ’پٹھان‘ کو پروموشن مہم کی ضرورت نہیں، فلم ڈائریکٹر

ممبئی: بالی کنگ شاہ رخ خان کی نئی فلم ’پٹھان‘ کے ڈائریکٹر سدھارتھ آنند نے کہا ہے کہ ہمیں پروموشن مہم کی ضرورت نہیں ہے۔

ایک تازہ انٹرویو میں ڈائریکٹر نے تصدیق کی ہے کہ فلم کی پروموشن سرگرمیاں ’پٹھان‘ کی ریلیز کے بعد شروع کی جائیں گی۔

سدھارتھ آنند نے بتایا کہ ’پٹھان‘ کے ساتھ شاہ رخ خان کی چار برس بعد سینما میں واپسی ہورہی ہے، اور وہ چار برسوں میں بہت کم عوام کے سامنے آئیں ہیں اسی لئے مداحوں میں ان کو دیکھنے کی طلب بہت زیادہ ہے۔

فلموں کے ٹریڈ اینالسٹ ترن آدرش کے مطابق شاہ رخ اور دیپیکا کی فلم کو پروموشن مہم کی اس لئے ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کام اپنے گانوں اور ٹریلر کے ذریعے بخوبی کردیا ہے۔

Earlier #Drishyam2.

Now #Pathaan.

NO interviews to *media persons* during pre-release promotions… Relying on songs and trailers to do the talking.

WISE STRATEGY… A STEP IN THE RIGHT DIRECTION.#PathaanMovie #SRK #DeepikaPadukone #JohnAbraham pic.twitter.com/0wzzXNfI3n

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 17, 2023