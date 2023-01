امیتابھ بچن کی ریاض میں رونالڈو اور میسی سے ملاقات کی ویڈیو وائرل

ریاض: بھارت کے لیجنڈری اداکار امیتابھ بچن کی ریاض اور پی ایس جی فٹبال سیزن میں میسی اور کرسٹیانو رونالڈو سے ملاقات کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق امیتابھ بچن نے سعودی عرب کے دارلحکومت ریاض میں جاری کنگ فہد اسٹیڈیم میں ریاض بمقابلہ فرانسیسی کلب پیرس سینٹ جرمن (پی ایس جی) فٹبال ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب میں بطورِ مہمان شرکت کی۔

افتتاحی تقریب میں امیتابھ بچن نے اسٹار فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو اور ارجنٹینا کو عالمی چیمپئین بنوانے والے لیونل میسی سمیت دیگر فٹبالرز سے ملاقات کی جس کی ویڈیو اداکار نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کر تے ہوئے خوشی کا اظہار کیا ہے۔

ویڈیو میں امیتابھ بچن کو تمام فٹبالرز سمیت میسی اور رونالڈو سے ہاتھ ملاتے ہوئے اور ہم کلام ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔

امیتابھ بچن نے ویڈیو کے کیپشن میں لکھا کہ ’ریاض میں ایک شام کیا شام ہے، کرسٹیانو رونالڈو، لیونل میسی، ایمباپے، نیمار سب ایک ساتھ کھیل رہے ہیں اور میں یہاں بطورِ مہمان خصوصی کھیل کے افتتاح کے لیے مدعو ہوں، پی ایس جی بمقابلہ ریاض سیزنز ناقابل یقین ہے‘۔

Didn’t expect Amitabh Bachchan to be shaking hands with Messi pic.twitter.com/dBQQ3tGHtV

بڑا میچ دیکھنے کے لیے آنے والے شائقین بالی ووڈ لیجنڈ امیتابھ بچن کو ٹورنامنٹ میں دیکھ کر حیران رہ گئے دنیا کے مشہور فٹبالرز میسی، رونالڈو اور امیتابھ بچن کے مداحوں نے ان تینوں شخصیات کو ایک ساتھ دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔

سوشل میڈیا پر ان اسٹارز کی ملاقات کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہو رہی ہیں جس پر صارفین کے دلچسپ تبصرے جاری ہیں۔

Amitabh and Ronaldo and Messi. This is my multiverse of madness. pic.twitter.com/Ww4PAV53NV

— yang yoo (@GongRight) January 19, 2023