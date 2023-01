ایوینجرزاسٹار جیریمی رینر کی 30 سے زائد ہڈیاں ٹوٹ گئیں

نیویارک: مارول ایوینجرز فلموں میں ہاکی کا کردار ادا کرنے والے اداکار جیریمی رینر کا کہنا ہے کہ برفانی طوفان کے دوران حادثے زخمی ہونے سے ان کی 30 سے ​​زائد ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔

اداکار نے ٹوئٹر پر فزیوتھراپی کے دوران لی گئی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ اس حادثے میں ان کی 30 سے زائد ہڈیاں ٹوٹ گئیں تھیں۔

جریمی رینر نے لکھا کہ ’میں ان کے پیغامات اور فکرمندی کے لئے سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب کے لیے بہت پیار اور تعریف۔ یہ 30 سے ​​زائد ٹوٹی ہوئی ہڈیاں ٹھیک ہو جائیں گی‘۔

I want to thank EVERYONE for their messages and thoughtfulness. Much love and appreciation to you all. These 30 plus broken bones will mend , grow stronger, just like the love and bond with family and friends deepens pic.twitter.com/kzj2CLYdXA

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 21, 2023