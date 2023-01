میشا شفیع کیس کا اصل راز کیا ہے؟ علی ظفر نے انکشاف کر دیا

کراچی: پاکستان کے مشہور گلوکار علی ظفر نے میشا شفیع کیس کے اصل راز سے پردہ اُٹھا دیا۔

حال ہی میں گلوکارعلی ظفر نے ایکسپریس ٹی وی کے پروگرام ’دی ٹاک ٹاک شو‘ میں شرکت کی جہاں انہوں نے شو کے میزبان حسن چوہدری سے میشا شفیع کے ساتھ اپنے تنازع پر کھل کر بات کی۔

حسن چوہدری کی جانب سے میشا شفیع کیس کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر علی ظفر نے انکشاف کیا کہ انہیں ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کی جانب سے ایک بڑا پراجیکٹ ملا جو کسی اور فنکار کو تبدیل کر کے انہیں دیا گیا تھا اورانہوں نے اس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔

علی ظفر کا کہنا تھا کہ کیونکہ اس پراجیکٹ کیلئے ان کو ایک بڑی رقم آفر کی گئی تھی اس لئے انہوں نے اس آفر کو قبول کر لیا اور اس پراجیکٹ کا حصہ بن گئے مگر انہیں اس کے فوری بعد ہی براہِ راست دھمکیاں ملنے لگیں کہ وہ اس پراجیکٹ سے انکار کردیں ورنہ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔

علی ظفر نے بتایا کہ انہوں نے دھمکیوں میں آنے کے بجائے بغیر ڈرے اس پراجیکٹ پر کام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد دیکھنے میں آیا کہ سوشل میڈیا پر ان کے نام سے فیک اکاؤنٹ بن گئے اور ان کے بارے میں غلیظ باتیں پھیلنا شروع ہوگئیں۔

علی ظفر کا کہنا تھا کہ اس پراجیکٹ کی شوٹنگ سے ایک دن قبل کی گئی ایک ٹوئٹ نے ان کی زندگی بدل دی ان کے سارے پراجیکٹس رُک گئے ان کی آنے والی فلم اور دیگر کام ختم ہوگئے جبکہ ان کے مداح بھی انہیں غلط نظر سے دیکھنے لگے۔

Sharing this because I believe that by speaking out about my own experience of sexual harassment, I will break the culture of silence that permeates through our society. It is not easy to speak out.. but it is harder to stay silent. My conscience will not allow it anymore #MeToo pic.twitter.com/iwex7e1NLZ — MEESHA SHAFI (@itsmeeshashafi) April 19, 2018