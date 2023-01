ملتان: قومی کرکٹر امام الحق کے دل میں بھی دولہا بننے کی خواہش مچلنے لگی، سماجی رابطے کے پلیٹ فارم پر انہوں نے دو تصاویر شیئر کی ہیں جس میں وہ ایک شاپ میں دولہا کے لیے تیار کردہ کلہ پہنے نظر آتےہیں۔

اس موقع پر امام الحق نے یہ بھی واضح کیا کہ انہوں نے یہ لباس کسی کی شادی میں شرکت کے لیے پہنا ہے۔

Tired of wardrobe trials for attending someone else’s wedding 😂

I think ab humein bhi kuch sochna paray ga janab photographer @babarazam258 😉#weddingseason pic.twitter.com/jEeNm65nhZ

— Imam Ul Haq (@ImamUlHaq12) January 24, 2023