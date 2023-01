95ویں اکیڈمی ایوارڈز: جوائے لینڈ آسکرز میں جگہ بنانے میں ناکام ہوگئی

کیلیفورنیا: پاکستان کی آسکرز کیلئے نامز د فلم جوائے لینڈ 95 ویں اکیڈمی ایوارڈز کی مرکزی فہرست میں جگہ نہ بنا سکی۔

صائم صادق کی ہدایت کردہ فلم جوائے لینڈ کو آسکرز میں بہترین انٹرنیشنل فیچر فلم کی کیٹیگری میں نامزد کیا گیا تھا تاہم پاکستانی فلم آسکرز کا حصہ بننے میں ناکام ہوگئی۔

اس کیٹگری میں جوائے لینڈ کےعلاوہ جرمن فلم ’آل کوائٹ آن دی ویسٹرن فرنٹ‘، ارجنٹائن کی ’ارجنٹائن 1985‘، بیلجئن کی فلم ’کلوز‘، پولش فلم ’ای او‘ اور آئرلینڈ کی ’دی کوائٹ گرل‘ کو نامزد کیا گیا ہے۔

Presenting your Best Picture nominees for the 95th Academy Awards. #Oscars95 pic.twitter.com/tYQlWty91Z

اکیڈمی ایوارڈز میں بہترین فلموں کی کیٹیگری کے لیے ہالی ووڈ سپر اسٹار ٹام کروز کی فلم ’ٹاپ گن میورک‘ اور مشہور ہدایتکار ڈیوڈ کیمرون کی فلم ’اوٹار دی وے آف واٹر‘ کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔

اکیڈمی ایوارڈز کی نامزدگیوں میں سب سے آگے سائنس فکشن فلم ’ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ ونس‘ ہے جس نے 11 نامزدگیاں حاصل کی ہیں۔ جبکہ پہلی جنگ عظیم کے پس منظر پر بننے والی فلم ’آل کوایٹ آن دی ویسٹرن فرنٹ ور ’دی بینشیس آف انیشیر‘ کو 9 نامزدگیاں ملی ہیں۔

