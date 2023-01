کنگنا رناوت نے فلم ’ایمرجنسی‘ کیلئے اپنی تمام جائیداد گروی رکھوا دی

ممبئی: بالی ووڈ کی متنازعہ اداکارہ کنگنا رناوت کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی فلم ’ایمرجنسی‘ کی تکمیل کیلئے اپنے تمام اثاثے گروی رکھوا دیئے ہیں۔

بھارتی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کنگنا رناوت نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے فلم ’ایمرجنسی‘ کی شوٹنگ اور تمام اخراجات کو پورا کرنے کیلئے اپنے تمام اثاثے اور جائیداد گروی رکھوا دی ہے ان کا کہنا تھا کہ وہ ممبئی 500 روپے لے کر آئیں تھیں اور اگر اس فلم کے بعد وہ پوری طرح برباد بھی ہوگئیں تو خود کو دوبارہ کھڑا کرنے کی ہمت اور حوصلہ رکھتی ہیں۔

کنگنا کا مزید کہنا تھا کہ وہ جس کام کی ٹھان لیتی ہیں تو اسے مکمل کر کے ہی رہتی ہیں اداکارہ نے کہا کہ فلم کو مکمل کرنے کیلئے اپنی تمام جائیداد اور اثاثوں کو گروی رکھنے کا فیصلہ ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں۔

She is such an inspiration

Her confidence and fortitude makes her stronger ❤️@kanganaTeam #KanganaRanaut pic.twitter.com/vacwQN1Ysk

— Vinayak (@Vinayak27120) January 25, 2023