وکٹ کیپر محمد رضوان کے ہاں تیسری بیٹی کی پیدائش

کراچی: قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر اور بلے باز محمد رضوان کے گھر تیسری ننھی پری کی آمد ہوئی ہے جس پر وہ خوشی سے نہال ہیں۔

محمد رضوان نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر اپنے گھر میں بیٹی کی پیدائش کے حوالے سے اطلاع دی اور لکھا کہ ’اللہ پاک کا بے حد کرم ہے کہ اُس نے بیٹی جیسی رحمت سے نوازا ہے‘۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ’اللہ پاک ہم سب کو بیٹیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے‘۔

The beloved Prophet Muhammad SAW said, if you provide for your daughters & take care of them, you will be with me in Jannah.

Alhumdulillah. Allah pak ka behad karam or fazal hai k us ne beti jasi rehmat se nawaza. Allah pak hum sab ko betiyo ka haq ada kerne wala banaye, Ameen. https://t.co/qrFYRwx5K9

