شاہ رخ کی ’پٹھان‘ کا تین دن میں 313 کروڑ کا ریکارڈ توڑ بزنس

ممبئی: بالی وڈ کنگ شاہ رخ خان کی نئی فلم ’پٹھان‘ نے صرف تین دن میں پوری دنیا سے 313 کروڑ بزنس کرکے ریکارڈ قائم کردیا۔

یہ کسی بھی فلم کا ہندی سینما میں ابتدائی تین دن کا سب سے بڑا بزنس ہے اور ’پٹھان‘ نے اس ریکارڈ کے ساتھ ’کے جی ایف ٹو‘ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔

‘PATHAAN’: ₹ 313 CR WORLDWIDE *GROSS* IN 3 DAYS… #Pathaan is the FASTEST #Hindi film to breach ₹ 300 cr mark [GROSS] in *3 days*…

WORLDWIDE [#India + #Overseas] *Gross* BOC… *3 days*…

⭐️ #India: ₹ 201 cr

⭐️ #Overseas: ₹ 112 cr

⭐️ Worldwide Total *GROSS*: ₹ 313 cr

🔥🔥🔥 pic.twitter.com/caFDbR4q3q

— taran adarsh (@taran_adarsh) January 28, 2023