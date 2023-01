ملک میں جاری معاشی بحران نے شوبز فنکاروں کو بھی پریشان کردیا

کراچی: ملک میں جاری معاشی بحران، بڑھتی مہنگائی اور روپے کی قدر میں کمی نے شوبز فنکاروں کو بھی پریشان کردیا۔

پاکستانی گلوکار فرحان سعید نے ٹویٹر پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ ہم اس بحران سے کیسے نکلیں گے؟ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مضبوط ہوا ہو۔

How will we ever recover from this ? Since I know I’ve never seen Rupee strengthening against Dollar drastically. But still we are either this party or that party , but not Pakistan. No one’s serious about where we are, have we lost hope?#PakistanEconomy

