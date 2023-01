ویمپائر ڈائریز کی اداکارہ عینی ورشنگ 45 سال کی عمر میں چل بسی

نیویارک: مشہور ہالی ووڈ سیریز ویمپائر ڈائریز کی 45 سالہ اداکارہ عینی ورشنگ انتقال کر گئیں۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق اداکارہ میں سال 2020 میں کینسر کی تشخیص ہوئی تھی وہ پچھلے دو سال سے کینسر سے جنگ لڑ رہی تھیں۔

ویمپائر ڈائریز اسٹار کے شوہر اسٹیفن فل نے مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنی اہلیہ کی موت کی تصدیق کی، اسٹیفن کا کہنا تھا کہ عینی گزشتہ دو سالوں سے بہادری سے کینسر سے لڑ رہی تھی اس کا علاج جاری تھا مگر وہ ہمیں چھوڑ گئی۔

Just found out my dear friend, Annie Wersching, passed away. We just lost a beautiful artist and human being. My heart is shattered. Thoughts are with her loved ones.

There’s a go fund me set up for her family: https://t.co/dhvk6uOvZV

— Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 29, 2023