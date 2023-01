پشاور مسجد خودکش دھماکا : شہادتوں پر شوبز ستارے بھی سوگوار

کراچی: پشاور میں مسجد کے اندر خودکش دھماکے اور متعدد شہادتوں پر شوبز ستاروں نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے۔

پاکستانی اداکار عدنان صدیقی نے ٹویٹر پر لکھا کہ پشاور دھماکے میں زخمی ہونے والوں کیلئے دعاگو ہوں، ایک عبادت گاہ میں حملہ ناقابل بیان جرم ہے۔

Praying for those injured in the blast in #Peshawar. Unspeakable crime attacking a place of worship. Spare the innocent for Allah’s sake. They were just offering namaz peacefully. T*rrorists have no conscience, no religion.

— Adnan Siddiqui (@adnanactor) January 30, 2023