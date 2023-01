پٹھان کا 5 دن میں 500 کروڑ سے زائد کا ریکارڈ بزنس، کنگ خان مداحوں کے شکرگزار

ممبئی: شاہ رُخ خان نے پٹھان کی شاندار کامیابی پر بھارتی میڈیا کے ساتھ کانفرنس کرتے ہوئے دنیا بھر میں موجود اپنے مداحوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔

شاہ رُخ خان اور فلم کی مرکزی کاسٹ میں شامل دیپیکا اور جان ابراہم نے پٹھان کی کامیابی کا جشن مناتے ہوئے میڈیا سے گفتگو کی، شاہ رُخ خان کا فلم کی کامیابی پر کہنا تھا کہ یہ تو صرف ان کی واپسی کی شروعات ہے پکچر تو ابھی باقی ہے۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق بالی ووڈ کے کنگ شاہ رُخ خان، دیپیکا پڈوکون اور جان ابراہم کی بلاک بسٹر فلم ’پٹھان‘ نے ریلیز کے پانچویں دن دنیا بھر سے 500 کروڑ سے زائد کما کر دیگر تمام فلموں کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔

With Rs 600 crore+ #Pathaan has now entered the list of of top 10 Indian worldwide grossers#pathaanboxoffice #Pathaan500CroreEvent #PathaanCollection #ShahRukhKhan #DeepikaPadukone #JohnAbraham #SiddharthAnand #YRFSpyUniverse pic.twitter.com/yJIZft4kn3

— Ganesh Aaglave (@ganeshaaglave17) January 31, 2023