دہشتگرد عسکریت پسندی کیخلاف ہماری کامیابیاں پلٹنا چاہتے ہیں، وزیراعظم

اسلام آباد: وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ دہشت گرد عناصر ملک میں عسکریت پسندی کے خلاف ہماری کامیابیاں پلٹنا چاہتے ہیں۔

Through their despicable actions, terrorists want to spread fear & paranoia among the masses & reverse our hard-earned gains against terrorism & militancy. My message to all political forces is one of unity against anti-Pakistan elements. We can fight our political fights later.

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) January 31, 2023